Denizli Valiliği, Kongre Merkezi İsim Değişikliğini Onaylamadı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından geçtiğimiz Nisan ayında alınan kongre ve kültür merkezi isim değişikliği kararını onaylamadı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayındaki olağan oturumunda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun önerisi ile Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinin ismini Pamukkale Kongre ve Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi talebini gündeme aldı. CHP'li Belediye Başkan Vekili Ali Marım'ın çekimser kaldığı oylamada; 14 ret oyuna karşılık 52 kabul oyuyla merkezin adının değiştirilmesine karar verildi.

Kongre ve kültür merkezi isim değişikliğine ilişkin Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi kararı, yasa gereği Denizli Valiliğinin onayına sunuldu. Denizli Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanununun "Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı" başlıklı 81'nci maddesi gereğince, meclisin aldığı isim değişikliği kararını onaylamadı. - DENİZLİ