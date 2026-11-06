Denizli Valisi Köşger, Sağlık Bakanı Memişoğlu\'na Yatağan palası takdim etti

Denizli Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Ziyarette kentteki sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli programı kapsamında Denizli Valiliği'ni ziyaret etti. Denizli Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirmek ve çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Memişoğlu, ilk olarak Vali Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi. Valilik binasında gerçekleşen ziyarette Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Valilik Makamı'nda Vali Köşger ve il protokolüyle görüşen Memişoğlu, Denizli'de sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Görüşmede kentte sağlık alanında yürütülen mevcut çalışmalar ve sunulan hizmetlerin genel durumu ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin anısına Vali Yavuz Selim Köşger tarafından Bakan Memişoğlu'na, Denizli'nin geleneksel kültürel mirasları arasında yer alan, usta ellerde şekillenen ve nesilden nesile aktarılan Yatağan palası takdim edildi.