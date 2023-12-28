Deprem Bölgesindeki Konteyner Kentler Eğitim Faaliyetlerine Hazır Değil

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, deprem bölgesindeki konteyner kentlerin eğitim faaliyetlerine tam olarak hazır olmadığını söyledi.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen şehirlerin birçoğunda içme suyu sorunu yaşandığını dile getirdi.

Depremden etkilenen bazı şehirlerde içme suyu hattından çamurlu su aktığını öne süren Yüksel, "Musluk suyu içilemiyor. İçme suyu sorunu, beraberinde sağlık sorununu da getiriyor." dedi.

Yüksel, deprem sonrası konut arzında ciddi sıkıntılar yaşandığını, kira fiyatlarının yükseldiğini, vatandaşların bu ekonomik yükle de mücadele ettiğini anlattı.

Deprem bölgesinde eğitim faaliyetlerinde de sıkıntılar yaşandığını dile getiren Yüksel, "Depremde yıkılan ya da zarar gören okullardaki öğrencilerin başka okullara nakledilmesi diğer okullardaki sınıf başına düşen öğrenci sayısının artışına sebep oluyor. Bu durum, eğitimde kalite sorununu ortaya çıkarıyor. Konteyner kentler eğitim faaliyetlerine tam olarak hazır değil." ifadelerini kullandı.