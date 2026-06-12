Derslik Sayısı 750 Bine Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Derslik Sayısı 750 Bine Ulaştı

Derslik Sayısı 750 Bine Ulaştı
12.06.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, AK Parti döneminde derslik sayısının 350 binden 750 bine çıktığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti iktidara geldiğinde 350 bin olan sınıf sayısının 750 bine çıktığını belirterek, "Derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalamalarımız Türkiye genelinde 20'li rakamlara düşmüş durumda" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret için geldiği Yozgat'ta AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye'de sorumluluğu en ağır olan bakanlıklardan biri, hatta birincisi olduğunu söyleyen Tekin, "Şöyle kabaca rakamları söyleyeyim size. 18 milyon öğrencimiz var. Yaklaşık 75 bin tane okulumuz var. 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen var. 1 milyon 200 bin öğretmenin, 18 milyon öğrencinin aileleri var. Baktığımızda herkes bir şekilde Milli Eğitim ile alakalı. Dolayısıyla herhangi bir karar alırken herkesi düşünmek zorundayız. Herhangi bir uygulamaya başlarken toplumun tamamına sirayet edeceğini bilerek hareket etmeliyiz. Aldığımız kararların ülke menfaatleri için milli birliğimiz ve beraberliğimiz için ne tür sonuçlar doğuracağını iyi hesap etmemiz lazım. Biz de bu noktadan hareketle yol yürümeye çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu anlamda yol yürümenin bir onur olduğunu düşünüyorum" dedi.

AK Parti iktidarı döneminde derslik sayısının arttığını ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an Türkiye'de 750 bin derslik var. 750 bin sınıfta öğretmenlerimiz ders anlatıyor. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde 350 bin sınıfımız vardı. Bu 350 bin sınıfın da yarısını zaman içerisinde yıktık, deprem yıktı, deprem güçlendirmesi açısından yıktık, ekonomik ömrünü tamamlamıştı. 350 binin yarısının olmadığını düşünün. 200 bin derslik var AK Parti öncesinden kalan. Ama toplam 750 bin dersliğimiz var. Yani kat be kat derslik yapmışız. Resmi olarak devlette çalışan 1 milyon öğretmenin yüzde 82'si bizim dönemimizde atandı. 820 bin öğretmen. AK Parti'den önce devletin buna imkanı var mıydı acaba? Muhalefet bana 'Vardı' diyor. O zaman nereye harcıyordunuz bu paraları? O zaman demek ki lider burada ön plana çıkıyor. Lider 'Önce çocuklarımızın geleceği' diyor. Önce çocuklarımızın okulu, öğretmeni. Bunu dediği için 2003'ten itibaren yapılan bütün bütçelerde birinci sırada eğitim var. Biz eğitime bu anlamda inanılmaz kaynak ayırdık. Okul konusunda sadece Yozgat'ta değil, Türkiye'nin hiçbir yerinde sorun kalmadı diyebileceğiz. Bazı illerimiz var; okul yeri, arsa bulmakta zorlandığımız yerler. Onların dışında Türkiye'nin tamamında sorunu çözdük. Sorunu çözdüğümüz için de derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalamalarımız Türkiye genelinde 20'li rakamlara düşmüş durumda." - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Derslik Sayısı 750 Bine Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında
Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn’dan Dursun Özbek’e ziyaret Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn'dan Dursun Özbek'e ziyaret
Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası’nda kırmızı alarm Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm
THY uçağı Antalya’da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

17:04
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
16:40
Mourinho’nun Arda kararı bomba Herkes şoke oldu
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu
16:25
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
16:11
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump’tan jet yanıt geldi
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 17:07:59. #7.13#
SON DAKİKA: Derslik Sayısı 750 Bine Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.