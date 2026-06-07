Dervişoğlu: Cumhuriyet, Türk Milletinin Tercihidir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dervişoğlu: Cumhuriyet, Türk Milletinin Tercihidir

Dervişoğlu: Cumhuriyet, Türk Milletinin Tercihidir
07.06.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dervişoğlu, Cumhuriyet'in adalet ve milli irade üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türk milleti her kritik eşikte bir tercihte bulunmuştur ve o tercih hep meşveretten, eşitlikten, hukuktan ve adaletten, milli iradeden yana olmuştur. Cumhuriyet, işte bu tarihsel tercihin adıdır." dedi.

Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen İYİ Parti Siyaset Akademisi'nin ikinci dönem açılışında, öğrencilerle ve partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Dervişoğlu, akademiyle siyaset ciddiyetine, devlet sorumluluğuna ve Cumhuriyet ahlakına yeni bir katkının kapısını araladıklarını söyledi.

Siyasetin, yalnızca günlük tartışmaların ve seçim hesaplarının alanı olmadığını belirten Dervişoğlu, kendileri için siyasetin, dünyayı doğru okumakla, milleti doğru anlamakla ve devleti doğru kavramakla mümkün olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, siyasetin ve siyasetçinin bir sorumluluğunun da hakikat ile propagandayı, bilgi ile manipülasyonu, milli çıkar ile günlük siyasi hesabı birbirinden ayırabilmek olduğunu dile getirdi.

Türk milletinin tarih boyunca yalnızca ayakta kalmayı değil, kendini yenilemeyi de başarmış bir millet olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, "Türk milleti her kritik eşikte bir tercihte bulunmuştur ve o tercih hep meşveretten, eşitlikten, hukuktan ve adaletten, milli iradeden yana olmuştur. Cumhuriyet, işte bu tarihsel tercihin adıdır. Milli egemenlik, bu tercihin siyasi ilkesidir. Hukuk devleti, bu tercihin kurumsal güvencesidir. Bugün bizim Cumhuriyet'i savunmamızın sebebi de budur." diye konuştu.

Dervişoğlu, "devlet aklı" kavramını, "Milletin rızasını, hukukun üstünlüğünü,

kurumların devamlılığını ve Cumhuriyet'in emanetini birlikte koruyabilme kabiliyeti" olarak nitelendirdi.

"Kime yönelirse yönelsin, hangi partiye, hangi belediyeye, hangi siyasi iradeye yapılırsa yapılsın, milletin tercih hakkını yok sayan kayyum anlayışına karşı olmak, temel ilkelerimizin doğal bir gereğidir." diyen Dervişoğlu, İYİ Parti Siyaset Akademisi'nin, tam da bu siyasetsizlik durağına karşı, siyasetin ciddiyetini yeniden hatırlatma iradesi olduğunu söyledi.

Akademide, devleti, hukuku, Cumhuriyet'i, milleti, iradeyi, ahlakı ve sorumluluğu konuşacaklarını aktaran Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Olayları, süreçleri ve kavramları, hem hakikatler hem de değerler bakımından nasıl değerlendirmemiz gerektiğini birlikte ele alacağız. Çünkü Siyaset Akademisi, bir sertifika programından ibaret değildir. Bu akademi, bilgiyi ezber olmaktan çıkarıp, sorumluluğa dönüştürme çabasıdır. Olaylara daha derin bir gözle bakmasını sağlama iradesidir. Gençlerimizi siyasetten uzaklaştıran çürüme duygusuna, umutsuzluğa ve güvensizliğe karşı siyaseti yeniden itibarlı hale getirme çabasıdır."

Kaynak: AA

İYİ Parti, Politika, Kayyum, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu: Cumhuriyet, Türk Milletinin Tercihidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

17:33
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
17:00
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
16:58
Oy verme işlemi tamamlandı Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor
16:44
Büyük Birlik Partisi’nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
16:43
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz
Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 17:38:56. #7.13#
SON DAKİKA: Dervişoğlu: Cumhuriyet, Türk Milletinin Tercihidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.