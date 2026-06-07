Dervişoğlu: Cumhuriyet, Türk Milletinin Tercihidir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türk milleti her kritik eşikte bir tercihte bulunmuştur ve o tercih hep meşveretten, eşitlikten, hukuktan ve adaletten, milli iradeden yana olmuştur. Cumhuriyet, işte bu tarihsel tercihin adıdır." dedi.

Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen İYİ Parti Siyaset Akademisi'nin ikinci dönem açılışında, öğrencilerle ve partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Dervişoğlu, akademiyle siyaset ciddiyetine, devlet sorumluluğuna ve Cumhuriyet ahlakına yeni bir katkının kapısını araladıklarını söyledi.

Siyasetin, yalnızca günlük tartışmaların ve seçim hesaplarının alanı olmadığını belirten Dervişoğlu, kendileri için siyasetin, dünyayı doğru okumakla, milleti doğru anlamakla ve devleti doğru kavramakla mümkün olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, siyasetin ve siyasetçinin bir sorumluluğunun da hakikat ile propagandayı, bilgi ile manipülasyonu, milli çıkar ile günlük siyasi hesabı birbirinden ayırabilmek olduğunu dile getirdi.

Türk milletinin tarih boyunca yalnızca ayakta kalmayı değil, kendini yenilemeyi de başarmış bir millet olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, "Türk milleti her kritik eşikte bir tercihte bulunmuştur ve o tercih hep meşveretten, eşitlikten, hukuktan ve adaletten, milli iradeden yana olmuştur. Cumhuriyet, işte bu tarihsel tercihin adıdır. Milli egemenlik, bu tercihin siyasi ilkesidir. Hukuk devleti, bu tercihin kurumsal güvencesidir. Bugün bizim Cumhuriyet'i savunmamızın sebebi de budur." diye konuştu.

Dervişoğlu, "devlet aklı" kavramını, "Milletin rızasını, hukukun üstünlüğünü,

kurumların devamlılığını ve Cumhuriyet'in emanetini birlikte koruyabilme kabiliyeti" olarak nitelendirdi.

"Kime yönelirse yönelsin, hangi partiye, hangi belediyeye, hangi siyasi iradeye yapılırsa yapılsın, milletin tercih hakkını yok sayan kayyum anlayışına karşı olmak, temel ilkelerimizin doğal bir gereğidir." diyen Dervişoğlu, İYİ Parti Siyaset Akademisi'nin, tam da bu siyasetsizlik durağına karşı, siyasetin ciddiyetini yeniden hatırlatma iradesi olduğunu söyledi.

Akademide, devleti, hukuku, Cumhuriyet'i, milleti, iradeyi, ahlakı ve sorumluluğu konuşacaklarını aktaran Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Olayları, süreçleri ve kavramları, hem hakikatler hem de değerler bakımından nasıl değerlendirmemiz gerektiğini birlikte ele alacağız. Çünkü Siyaset Akademisi, bir sertifika programından ibaret değildir. Bu akademi, bilgiyi ezber olmaktan çıkarıp, sorumluluğa dönüştürme çabasıdır. Olaylara daha derin bir gözle bakmasını sağlama iradesidir. Gençlerimizi siyasetten uzaklaştıran çürüme duygusuna, umutsuzluğa ve güvensizliğe karşı siyaseti yeniden itibarlı hale getirme çabasıdır."