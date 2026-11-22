İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Doğru, namuslu, adil, eşit, özgür yönetilirsek ve siyasi namusumuzu yitirmezsek, bu sorunların çözümü bir günlük meseledir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen 'Engelsiz Gelecek Forumu'na katıldı. Dervişoğlu, hane geliri nedeniyle evde bakım desteği kesilen ailelerin durumuna dikkat çekerek, "Bir dönem bu ülkede engelli vatandaşlarımızdan sorumlu bakanlığın başında oturmuş bir isim, bugün bu soruşturmada tutuklu bulunuyor. Şimdi bu tabloyu, evlatlarının bakım desteği, hane geliri yüzünden kesilen anne babalar izliyor. Ona verilen üç kuruş için, kendisinden belge üstüne belge istenen o anne ve baba, milyarların kimlerin gözü önünde buharlaştığını izliyor. Size basit bir hesap vereyim. Yalnızca gönüllü iade edilen 40 milyar lira, bugünkü tutarıyla yaklaşık 213 bin ailenin 1 yıllık evde bakım desteğine denk geliyor. Biz de 'Bu sorunların çözümü var mı' diye uğraşıyoruz. Çözüm ortada. Doğru, namuslu, adil, eşit, özgür yönetilirsek ve siyasi namusumuzu yitirmezsek, bu sorunların çözümü bir günlük meseledir. Bu ülkede yoksulun dosyası kuruşu kuruşuna incelenir. İmtiyazlının dosyası ise milyarlar uçup gidene kadar açılmaz. İşte bu çifte standart, milletin devletine olan güvenini kemiren asıl hastalıktır" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, engelli istihdamına ilişkin, "Biz, istihdamın hesabını yalnızca işe alınan kişi sayısıyla tartmayacağız. Kota yükümlülüklerinin uygulanmasını, iş yerlerinin gerekli düzenlemeleri yapmasını ve çalışanların liyakatlerine uygun görevlerde bulunmasını sağlayan bir denetim düzeni olmazsa olmazımızdır" dedi.

Engelli çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere kesilen cezalardan elde edilen kaynağa değinen Dervişoğlu, "Bu kaynak, engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurmasına, iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine, işe ve iş yerine uyum projelerine kullanılmalıdır. Soruyorum; bu kaynakta bugün ne kadar para birikmiştir? Geçen yıl ne kadarı tahsil edilmiş ne kadarı harcanmıştır? Hangi ilde, hangi projede, kaç vatandaşımıza ulaşmıştır? Bu soruların cevabı kamuoyunun malumu değildir" ifadelerini kullandı.

'TÜRK İŞARET DİLİNDE HİZMETE ERİŞİMİ SAĞLAYACAĞIZ'

Dervişoğlu, dijital kamu hizmetlerine erişimle ilgili, "Bugün kamunun kapılarının büyük bir kısmı da telefonlarımızdadır. Ekran okuyucuyla kullanılamayan bir başvuru sayfası, anlaşılır biçimde sunulmayan bilgi, erişilebilir iletişim yolu bulunmayan hizmet de yurttaşın önüne konulan bir engeldir, hakkın daha baştan ihlali ve gaspıdır. Türk İşaret Dili'nde hizmete erişimi sağlayacağız. Burada ihtiyacımız olan şey sorumlusu, takvimi ve bütçesi belli bir uygulama düzenidir" dedi.

Dervişoğlu, forumda gündeme gelen önerileri Meclis çalışmalarına taşıyacaklarını belirterek, "Biz bu forumun sonuçlarını sizlerle birlikte olgunlaştıracağız. Yasama ve denetim çalışmalarımıza taşıyacağız. Hangi öneri için hangi adımı attığımızı, ne sonuç aldığımızı ve nerede ilerleme sağlanamadığını sizlerle paylaşacağız. Bugün bize anlattıklarınızın yarın bizde ne karşılık bulduğunu takip edebileceksiniz" dedi.