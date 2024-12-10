Dervişoğlu'ndan Deprem Komitesine Kamu Borcu İsteği - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu'ndan Deprem Komitesine Kamu Borcu İsteği

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, deprem bölgesindeki kamu borçlarının 3 yıl ertelenmesini talep etti.

10.12.2024 22:47
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Deprem bölgesinde mücbir sebepten kaynaklı kamu borçları ödemelerinin en az 3 yıl ertelenmesi gerekiyor." dedi.

Dervişoğlu, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında geldiği kentte incelemelerde bulunarak Doğukent Mahallesi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremin izlerinin sürdüğünü dile getiren Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün depremin üzerinden 22 ay gibi bir zaman geçti ve yapılanlar, yapılamayanları tespit ettik. Esnaflarımız büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Mücbir sebep münasebetiyle devlete olan kamu borçlarının ödenmesi noktasında eskiden 3 aylık vadeler veriliyordu şimdi 6 aya çıkarılacağı söyleniyor ama aralık ayı itibarıyla netleşen bir durum yok. Biz bunu TBMM'de de dile getirdik, iktidar yetkililerine de ifade ettik. Bunların her 3 ayın sonunda vatandaşın sanki hükümetten beklentisi varmış gibi gündeme gelmesi, hükümetin de bir lütufta bulunuyor gibi görevini yerine getirme hali kabul edilebilir değil. Deprem bölgesinde mücbir sebepten kaynaklı kamu borçları ödemelerinin en az 3 yıl ertelenmesi gerekiyor. İnsanlarımız canını ve mallarını kaybetmiş. Bir kısım esnaflarımız konteynerlerde ticari yaşamlarını sürdürüyor. Bazı vergi borçlarının, sigorta primlerinin ve Bağ Kur primlerinin geriye dönük olarak affedilmesi gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşın üzerinden bu mali külfetin alınması gerekiyor."

Dervişoğlu, daha sonra partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

Dervişoğlu'na programlarında, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, milletvekilleri, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Deprem, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan Deprem Komitesine Kamu Borcu İsteği - Son Dakika

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