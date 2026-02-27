Dervişoğlu'ndan Öcalan'a Sert Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Abdullah Öcalan, Türkiye düşmanı bir terör örgütünün lideridir. Dolayısıyla onun açıklaması doğrudan doğruya kendi militanlarını bağlar." dedi.

Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEM Parti tarafından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajının paylaşılmasına yönelik soru üzerine Dervişoğlu, şunları söyledi:

"DEM Parti bir açıklama yaptı. 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde Abdullah Öcalan'ın açıklamasını kamuoyuyla paylaştılar ve milletin gözüne parmak sokar gibi bir caniye de metin okutturdular. Bizim tarafımızdan bakıldığında Abdullah Öcalan, Türkiye düşmanı bir terör örgütünün lideridir. Dolayısıyla onun açıklaması doğrudan doğruya kendi militanlarını bağlar. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ondan alacağı herhangi bir ders yoktur. Eğer söylediklerini umursuyor olsaydık, İYİ Parti olarak onun çağrısıyla kurulan komisyona katılırdık. Dolayısıyla ifadeleri tarafımızdan bakıldığında doğrudan doğruya yok hükmündedir. Değerlendirmeye bile gerek duymuyorum."

Öcalan'ın açıklamasında birilerine teşekkür ettiğini de belirten Dervişoğlu, "Teşekkür edilen kişilerin isimleri arasında şahsımın ve partimin isminin bulunmaması, siyasi karnemizin yukarıdan aşağı pek iyi olduğunun göstergesidir." diye konuştu.