Dervişoğlu'ndan Öcalan'a Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dervişoğlu'ndan Öcalan'a Sert Tepki

27.02.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Öcalan'ın açıklamalarını yok hükmünde saydı, eleştirilerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Abdullah Öcalan, Türkiye düşmanı bir terör örgütünün lideridir. Dolayısıyla onun açıklaması doğrudan doğruya kendi militanlarını bağlar." dedi.

Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEM Parti tarafından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajının paylaşılmasına yönelik soru üzerine Dervişoğlu, şunları söyledi:

"DEM Parti bir açıklama yaptı. 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde Abdullah Öcalan'ın açıklamasını kamuoyuyla paylaştılar ve milletin gözüne parmak sokar gibi bir caniye de metin okutturdular. Bizim tarafımızdan bakıldığında Abdullah Öcalan, Türkiye düşmanı bir terör örgütünün lideridir. Dolayısıyla onun açıklaması doğrudan doğruya kendi militanlarını bağlar. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ondan alacağı herhangi bir ders yoktur. Eğer söylediklerini umursuyor olsaydık, İYİ Parti olarak onun çağrısıyla kurulan komisyona katılırdık. Dolayısıyla ifadeleri tarafımızdan bakıldığında doğrudan doğruya yok hükmündedir. Değerlendirmeye bile gerek duymuyorum."

Öcalan'ın açıklamasında birilerine teşekkür ettiğini de belirten Dervişoğlu, "Teşekkür edilen kişilerin isimleri arasında şahsımın ve partimin isminin bulunmaması, siyasi karnemizin yukarıdan aşağı pek iyi olduğunun göstergesidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan Öcalan'a Sert Tepki - Son Dakika

Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Haftalardır forma giymeyen Tarık Çetin, Nottingham Forest maçına damga vurdu Haftalardır forma giymeyen Tarık Çetin, Nottingham Forest maçına damga vurdu
İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante’yi tartışmaya haddi yok İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante'yi tartışmaya haddi yok
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in çocukları babalarının soyadını kullanmayı bir bir bırakıyor Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocukları babalarının soyadını kullanmayı bir bir bırakıyor
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 22:27:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan Öcalan'a Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.