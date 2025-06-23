Dervişoğlu ve Güler, TBMM Tartışmalarını Görüştü - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu ve Güler, TBMM Tartışmalarını Görüştü

Dervişoğlu ve Güler, TBMM Tartışmalarını Görüştü
23.06.2025 20:33
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İYİ Parti ve AK Parti, TBMM'de yaşanan 'Ermeni Soykırımı' tartışmalarını değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile geçen hafta TBMM'de yaşanan "Ermeni Soykırımı" ve "Talat Paşa" tartışmaları hakkında görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanvekilleri; Turhan Çömez, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ile Meclis Katip üyesi Yasin Öztürk'ten oluşan heyet, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Görüşme 45 dakika sürdü. İkili görüşmenin ardından basın açıklaması düzenledi. İlk olarak konuşan Güler, "Sayın Dervişoğlu ve Grup Başkanvekilleri Çömez, Kavuncu ve katip üye Yasin Bey'i grup başkanlığımızda ağırladık. Geçen hafta Meclisimizde bazı içtüzük ihlali sayılabilecek hususlar meydana gelmiştir. Buna yönelik olarak İYİ Parti Grubu bizleri bilgilendirdi. Kendilerinin Meclis Başkanlığımıza vermiş oldukları bir talepleri var. Bizlere daha ayrıntılı bilgi verdiler. Genel olarak bunları değerlendirmiş olduk" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan olaylar sonrası TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulundukları ifade eden Dervişoğlu ise, "Kendilerinin de izah ettikleri gibi 18 Haziran tarihinde TBMM'de yaşanan birtakım olaylarla ilgili TBMM Başkanlığı'na yapmış olduğumuz başarılı bir müracaat var. O müracaatın kapsamı üzerinde bir değerlendirmelerde bulunduk. Buradan çıkıp CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel'i ziyaret edeceğim. Yarın da TBMM Başkanı ile buluşup konu ile ilgili görüşlerimi kendileriyle paylaşacağım. Hem MHP Grup Başkanvekillerine hem de Yeni Yol Grubuna karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere başkanvekillerimiz gidecekler. Konu bundan ibarettir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abdullah Güler, Talat Paşa, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu ve Güler, TBMM Tartışmalarını Görüştü - Son Dakika

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