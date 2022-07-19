Destici: "Asgari ücret denetimleri sıklaştırılmalı" - Son Dakika
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Destici: "Asgari ücret denetimleri sıklaştırılmalı"

19.07.2022 00:32
Destici: "Asgari ücret denetimleri sıklaştırılmalı"

Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücretle çalışması gereken işçilere bazı işletmeciler tarafından asgari ücretin altında bir maaş ödendiğini duyduk.

Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücretle çalışması gereken işçilere bazı işletmeciler tarafından asgari ücretin altında bir maaş ödendiğini duyduk. Bu işletmeler çalışanlarının banka hesabına 5 bin 500 olan asgari ücreti yatırıyor, sonra çalışandan bin lirasını geri alıyor. Bu denetim zafiyetinin bir sonucudur, bu tür denetimlerin daha da sıklaştırılması gerekir" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Samsun'a gelen Genel Başkan Mustafa Destici, şehir merkezinde esnaf ziyaretinin ardından partisinin il başkanlığı geçerek burada açıklamalarda bulundu.

"10 yıl içerisinde eşit taksitlerle işe girdikten sonra ödemeye başlasın"

Destici, "Üniversiteye giden öğrencilerimizin büyük bir kısmı devletten ya da özel bir kurumdan burs alıyor. Tabii, onun karşı ödemesi yok ama kredi devletimiz başvuran her üniversite öğrencisine kredi veriyor. Şimdi kredi oranları da bizim dönemimize göre yüksek yani öğrencinin okumasında verilen kredi tutarı ciddi anlamda katkı sağlıyor. Fakat bunun geri ödenmesiyle ilgili büyük bir problem var. Daha önceden kredilere faiz uygulanıyordu. Hükümet iyi niyetli olarak enflasyon faizin altında olduğu dönemlerde öğrenciyi koruma gayesiyle faizi kaldırdı. Öğrencilerin kredileri ödemesinde enflasyon farkı koydu. Öğrenciyi korumak için enflasyon farkına geçti. Son yıl özellikle bu 2022 yılında enflasyon o kadar yükseldi ki yılbaşında 30 olan enflasyon bugün yüzde 73'lere yükseldi. Dolayısıyla öğrencilerimizin bu rakam üzerinde aldıkları kredileri geri ödemeleri mümkün değildir. Bakanlar Kurulu toplantısında inanıyorum ki bu hususta bir düzenleme yapılacaktır. Ben daha önce ilgili bakanımızla ve diğer yetkililerle bu hususla ilgili görüştüm. Büyük Birlik Partisi olarak bizim teklifimiz şudur: İnşallah bugünkü kararında böyle çıkmasını arzu ediyorum. Öğrencilerimiz kullandığı kredileri geri öderken ne faiz ne de enflasyon farkı uygulanmasın. Öğrenci ne kadar para almışsa o kadar parayı 10 yıl içerisinde eşit taksitlerle işe girdikten sonra ödemeye başlasın" diye konuştu.

"Bazı işletmeler çalışandan bin lirayı geri alıyor"

Destici asgari ücretin altında ücret veren iş yerlerinin daha sıkı bir denetime tabi tutulmasını belirterek, "Maalesef yıllar önce Çorum'da karşıma çıkan mevzu bugün Samsun'da da karşıma çıktı. Çok acı verici bir durum bahsettiğim konu da asgari ücretle çalışması gereken işçilere bazı işletmeciler tarafından asgari ücretin altında bir maaş ödendiğini duyduk. Bu işletmeler çalışanlarının banka hesabına 5 bin 500 olan asgari ücreti yatırıyor, sonra çalışandan bin lirasını geri alıyor. Bu denetim zafiyetinin bir sonucudur, bu tür denetimlerin daha da sıklaştırılması gerekir. Devlet asgari ücreti ne kadar açıklamışsa işçi çalıştıran yerler en az o kadar miktar para vermekle yükümlüdür" şeklinde konuştu.

"Komisyon kurularak açlık, yokluk sınırı belirlensin"

Evlerine tek maaş giren ailelerin koruma altına alınması gerektiğini ifade eden Destici, "2021 ve 2022 maaşlarını kıyasladığımızda yüzde yüze yakın bir artış var. Özellikle düşük emekli maaşı alanların maaşlarına yüzde yüzden de fazla zam geldi. Enflasyonunda üzerinde bir zam verildi fakat hayat pahalılığının yüksekliğinden dolayı özellikle tek maaş alan evine ikinci bir maaş girmeyen emeklilerimiz çok zorlandıklarını haklı olarak ifade ettiler. Aynı şey tek maaşla çalışan asgari ücretlilerimiz içinde geçerlidir. Bir an önce söylediğim gibi asgari ücretli gibi gösterilip düşük maaş alan çalışanlarımızla ilgili Büyük Birlik Partisi olarak bizim teklifimiz şudur: Bu konuyla ilgili bir komisyon kurulsun ve açlık ve yoksulluk sınırı belirlensin buna göre de bir hane planlaması yapılsın. Çünkü bazı ailelerimiz var evlerine 4 maaş giriyor. Bazı ailelerimiz var evine tek maaş giriyor. Evlerine tek maaş giren ailelerimize devletin yapması gereken o aileleri koruma altına almaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Destici, Samsun'da ziyaretlerine devam etti. - SAMSUN

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Destici'den bomba 'asgari ücret' sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor Destici'den bomba 'asgari ücret' sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor Destici: 'Muhalefetin elinde koz bırakmayacağız' Destici: 'Muhalefetin elinde koz bırakmayacağız'
Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: 'Asgari ücret denetimleri sıklaştırılmalı' - Son Dakika

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