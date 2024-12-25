Destici: Asgari Ücrette Artış Yetersiz

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'de dün mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada, ayrıca bugün Kazakistan'da düşen uçakta hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

İş kazalarının önüne geçilmesi için tedbirlerin alınmasının gerekliliğine işaret eden Destici, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin, "Elbette çok üzgünüz, ancak devlet, hükümet, görevliler, sorumlular, üzülmekle yetinmemeli, son hadisede ihmali ve kusuru bulunanların ortaya çıkarılıp cezalandırılmasından sonra, ülkemizde iş güvenliğiyle ilgili hızlı ve net adımlar atılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dün açıklanan asgari ücret rakamına da değinen Destici, şunları kaydetti:

"Kasım sonu yıllık enflasyonun yüzde 47 oranında gerçekleştiği, tüm çalışan ve emeklilerin maaşlarının yaklaşık bu oranda artacağı, yine kiralara yüzde 60, tüm vergi, resim, harçlara yüzde 43,93 oranında zam yapıldığı bir dönemde, asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılması, en hafifi ile 'hakkaniyetsiz', 'adaletsiz' ve 'yetersiz' olmuştur. Asgari ücrete mahkum çalışan kardeşlerimizin de beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır."

Kirada oturan asgari ücretli çalışanların yaşamlarını idame ettirmesinin zor olduğunu vurgulayan Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır." diye konuştu.

Mustafa Destici, emeklilerin de aynı problemleri yaşadığına dikkati çekerek, "Özellikle kök maaş kavramı üzerinden belirlenen emekli maaşlarının, bugünün hayat şartları ve enflasyonun karşısında geldiği durum, hayatın acı gerçeklerine uymamaktadır. Emeklilerimize çare olmamakta, beklentilerini de asla karşılamamaktadır." ifadesini kullandı.