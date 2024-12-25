Destici: Asgari Ücrette Artış Yetersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Destici: Asgari Ücrette Artış Yetersiz

Mustafa Destici, asgari ücretin enflasyon göz önüne alınarak %50 artırılmasını talep etti.

25.12.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'de dün mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada, ayrıca bugün Kazakistan'da düşen uçakta hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

İş kazalarının önüne geçilmesi için tedbirlerin alınmasının gerekliliğine işaret eden Destici, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin, "Elbette çok üzgünüz, ancak devlet, hükümet, görevliler, sorumlular, üzülmekle yetinmemeli, son hadisede ihmali ve kusuru bulunanların ortaya çıkarılıp cezalandırılmasından sonra, ülkemizde iş güvenliğiyle ilgili hızlı ve net adımlar atılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dün açıklanan asgari ücret rakamına da değinen Destici, şunları kaydetti:

"Kasım sonu yıllık enflasyonun yüzde 47 oranında gerçekleştiği, tüm çalışan ve emeklilerin maaşlarının yaklaşık bu oranda artacağı, yine kiralara yüzde 60, tüm vergi, resim, harçlara yüzde 43,93 oranında zam yapıldığı bir dönemde, asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılması, en hafifi ile 'hakkaniyetsiz', 'adaletsiz' ve 'yetersiz' olmuştur. Asgari ücrete mahkum çalışan kardeşlerimizin de beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır."

Kirada oturan asgari ücretli çalışanların yaşamlarını idame ettirmesinin zor olduğunu vurgulayan Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır." diye konuştu.

Mustafa Destici, emeklilerin de aynı problemleri yaşadığına dikkati çekerek, "Özellikle kök maaş kavramı üzerinden belirlenen emekli maaşlarının, bugünün hayat şartları ve enflasyonun karşısında geldiği durum, hayatın acı gerçeklerine uymamaktadır. Emeklilerimize çare olmamakta, beklentilerini de asla karşılamamaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Mustafa Destici, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Asgari Ücrette Artış Yetersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Balıkesir’deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
14:37 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
19:24 Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı
19:23 Muğla’da 3.9 büyüklüğünde deprem Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
19:12 TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
19:00 Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’den istifa etti Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti
18:54 Balıkesir’deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi
18:34 Meclis’teki ’çatı gruba’ Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor
18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 14:59:01. #1.12#
SON DAKİKA: Destici: Asgari Ücrette Artış Yetersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.