Destici: CHP'deki Süreç Kendi İç Meselesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici: CHP'deki Süreç Kendi İç Meselesi

Destici: CHP\'deki Süreç Kendi İç Meselesi
27.05.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin iç çekişmelerine taraf olmadıklarını belirtti.

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' sürecinde taraf olmadıkları belirterek, "Hiçbir siyasi partide, bu tür olayların yaşanmasını, hiçbirimiz istemeyiz ya da istememeliyiz. Tabii bir siyasi çekişme var şu anda CHP içerisinde ve biz bu çekişmenin bir tarafı değiliz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Gecek Camisi'nde bayram namazı kılıp, hemşehrileri ile bayramlaştı. Destici, bayramlaşmanın ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' süreci ve bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek siyasi partiler arası bayramlaşma programlarına ilişkin bir soruları yanıtladı.

Yaşanan sürecin CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu belirten Destici, "Öncelikle tabii ki siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Hiçbir siyasi partide, bu tür olayların yaşanmasını, hiçbirimiz istemeyiz ya da istememeliyiz. İşin, siyasi boyutu, siyasi tarafı bu. Tabii bir siyasi çekişme var şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ve biz bu çekişmenin bir tarafı değiliz. Yani bir kere, çok net bir şekilde bunu ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan ortada bir karar var. Hukuki bu karar. Tabii ki, herkes kararla ilgili düşüncelerini söyleyebilir, fikirlerini ifade edebilir. Doğru diyen olabilir, yanlış diyen olabilir ama neticede herkes karara uymakla yükümlüdür. Çünkü biz hukuk devletiyiz. Yani 'Beğendiğimiz hukuki karara uyarız, beğenmediğimiz hukuki karara uymayız' gibi bir durum söz konusu değildir. Yani o zaman herkes istemediği karara uymazsa ülkede huzur olmaz. Yani ülkede kargaşa olur, anarşi meydana gelir, neticede Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bu süreç uzun bir süredir devam ediyordu ve bu kararın çıkacağını ifade edenler vardı, çıkmayacağını ifade edenler vardı. Neticede bu karar çıktı" diye konuştu.

BBP olarak işaret ettiği partiler dışında kendileriyle bayramlaşmak isteyen tüm partilerle bayramlaştıklarını ifade eden Destici, şunları söyledi:

"PKK'nın siyasi partisi ve onun etrafında, kümelenen işte TİP gibi, EMEP gibi işte birkaç siyasi parti dışında bizimle bayramlaşmak isteyen partilerin hemen hemen tamamıyla bayramlaşıyoruz. Çünkü bayram kardeşliktir, barıştır, affetmektir, küskünlükleri, dargınlıkları ortadan kaldırmaktır. Biz de inşallah, bayramlaşacağız. Arkadaşlarımız hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ziyaret edecekler diğer siyasi partilerimizi başta AK Parti olmak üzere, ziyaret edecekleri gibi onları da misafir olarak kabul edeceğiz. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bu butlan kararından önceki yönetimi de farklı bir noktada, Meclis'te bir bayramlaşma programı gerçekleştiriyorlar. Daha önceden verilmiş bir söz olduğu için arkadaşlarımız kuvvetle muhtemel birkaç arkadaşımız da orayı da ziyaret edecektir. Netice de bu hadiseyi daha da büyütmemek gerekir, bu bayramdır. Davet olan her yere biraz önce söylediğim gibi yeter ki terörü desteklemesin, hain olmasın herkesle bayramlaştık ve bayramlaşmaya devam edeceğiz."

Destici, cami cemaatiyle bayramlaşmasının ardından ilçedeki ikametine gitti.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: CHP'deki Süreç Kendi İç Meselesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim

08:32
Gazze’de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
08:25
Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 10:45:19. #7.12#
SON DAKİKA: Destici: CHP'deki Süreç Kendi İç Meselesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.