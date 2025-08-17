Destici'den Hacı Bektaş Veli Anma Günü Mesajı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 16 Ağustos Hacı Bektaş Veli'yi Anma Günü ve Haftası dolayısıyla bir yazılı açıklama yaptı.

BBP lideri Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada,

"Mazisi, insanlığın tarihiyle eşdeğer olan Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasını öğrenip anlamaya çalıştığımızda, karşılaştığımız en önemli karakterlerden biri şüphesiz Hacı Bektaş Veli olacaktır.

"Anadolu'da, Hoca Ahmed Yesevi Dergahı'nın takipçisi ve devamı olan Hacı Bektaş-ı Veli'nin manevi katkılarıyla, dergahlarda; Türklerin, bir inanç ve değerler bütünlüğünün şemsiyesi altında, birliktelikleri sağlandı; ihtiyaç sahipleri doyuruldu, giydirildi, korundu; daha da önemlisi "birlikte var olma mücadelesi" bir yaşama biçimi haline getirildi.

"Hacı Bektaş-ı Veli'nin de bağlı olduğu Ahilik, Müslüman Türk Milletine, yüzyıllarca devam edecek, "meslek edindirme", "meslekleri geliştirme", "meslek ahlakını müesseseleştirme", "birlikte yaşamanın kurallarını ve ahlakını oluşturma" gibi nitelikler kazandırdı. Osmanlı, Ahilik gibi Bektaşiliğe de büyük önem ve değer verdi.

"Yeniçeriler başta olmak üzere, Osmanlı Ordusu, yüzyıllarca, Bektaşilik geleneklerine göre yetiştirildi. İslam, Balkanlara, dolayısıyla Avrupa'ya, aynı zamanda Bektaşi dervişleri olan Osmanlı akıncılarıyla taşındı. Bugün de Bektaşilik, Anadolu'nun vatan olmasına, Türk kimliğinin korunmasına ve vatan savunmasına büyük katkılarıyla, Türk Milletinin ve Cumhuriyetimizin en önemli değerlerinden biri olarak varlığını devam ettiriyor.

"Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin anlaşılmasına, Hacı Bektaş-ı Veli ve Bektaşilik üzerinde daha fazla ve daha kapsamlı çalışmalara vesile olması dileklerimle, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Günü ve Haftası'nı kutluyor, bu çalışmalara katkı yapacağına, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendireceğine olan inancımla kutluyor, Hoca Ahmet Yesevi'den bugüne, milletimizin varlığının teminatı olmuş tüm Gazi Alperenleri saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Vefatının sene-i devriyesinde, Rahmet olsun Hacı Bektaş-ı Veli'ye, Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.