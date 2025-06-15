Destici'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Destici'den İsrail'e Sert Tepki

15.06.2025 19:00
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BBP Lideri Destici, İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı, aile ve çocuklar üzerine konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadığını ve reddettiğini söyledi.

Sivas'ta, Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm 2. Etap Konut Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Destici, Babalar Günü'nü tebrik ederek, ailenin önemine dikkati çekti.

Ailenin geçmiş ve gelecek olduğunu ifade eden Destici, "Aile, baba, anne ve çocuklardan oluşur. Dolayısıyla çocukların varlığı da çok kıymetlidir. Maalesef gün geçtikçe ülkemizde çocuk nüfusunda, doğum oranında çok yüksek derecede düşüklük gözükmektedir. Bunu önlemenin yolu toplumumuzu, gençlerimizi bilinçlendirmek ve evliliğe, aile kurmaya özendirmekten geçmektedir." diye konuştu.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın milli gününü kutlayan Destici, iki devlet, bir millet olarak yollarına devam ettiklerini belirtti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Destici, "Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman barıştan, kardeşlikten, dostluktan ve huzurdan yana olmuştur. Lakin bu, bizim bunu istememizle tüm dünyada gerçekleşmiyor." ifadelerini kullandı.

"İsrail soykırım ve katliamlar yapmıştır"

Dünyada kardeşliği bozan yapıların bulunduğuna dikkati çeken Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın düzenini, barışını, kardeşliğini bozan yapılar ve kesimler var. Bunların başında da Siyonist ve terörist İsrail gelmektedir. Maalesef 2023 Ekim ayından beri Gazze'yi yerle bir etmiş, on binlerce çocuğu, masum kadını ve sivil insanı öldürmüştür. Soykırım ve katliamlar yapmıştır. Bir kez daha lanetliyoruz. İnşallah gün gelecek, belasını da bulacaktır. İsrail birkaç gün önce de İran'a saldırmıştır. Bugün İran'a yapılanlar, İran'dan sonra Türkiye'ye de yapılacaktır. Biz de şu anda nükleer tesisler kurduk. Nükleer tesislerimiz hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Savunma sanayinde dosta güven veren, düşmana korku salan çalışmalar gerçekleştiriyoruz, projeler yürütüyoruz, üretimler yapıyoruz. Türkiye, İHA'larımızdan SİHA'larımıza, helikopterlerimizden HÜRJET'e, KAAN'a, balistik füzelerimize kadar her alanda büyük atılımlar yaptı. Yarın da bunları sebep göstererek bize saldıracaklarından hiç şüpheniz olmasın. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saldıracak, bunun karşılığını çok net bir şekilde alacaktır. Bu her baba yiğidin girişebileceği bir iş değildir. Ama biz bugünden bu uyarılarımızı yapmak zorundayız."

"İsrail utancından ağzını bile açmamalı"

İsrail'in, İran'ın gönderdiği füzeler sonrası sivil kayıplar yaşadığını ifade ettiğini ve tüm dünyadan destek istediğini belirten Destici, "Dönüp hemen yanı başındaki Gazze'ye baksa, utancından ağzını bile açmaması gerekir." dedi.

Gazze'de 50 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Sen, onlarca yıldır yüzbinlerce Filistinliyi, Gazzeliyi masum insanı katlettin, soykırıma tabi tuttun, yerlerini işgal ettin. İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıları kınıyoruz, reddediyoruz ve bir an önce bu saldırıların durmasını, ateşkesin sağlanarak barışın tesis edilmesini arzu ettiğimizi de ifade ediyoruz. Hem Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, bütün ilgililerimizle bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına gerekli çalışmaları yürütmektedir. BBP olarak her zaman devletimizin varlığının, ülkemizin bütünlüğünün, milletimizin kardeşliğinin, istiklalinin ve istikbalinin yanında durduk. Bundan sonra da aynı şiarla yolumuza devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından düzenlenen temel atma törenine, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Destici'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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