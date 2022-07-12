Destici: "Sanal ortamda sel felaketi yönetilmez" - Son Dakika
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Destici: "Sanal ortamda sel felaketi yönetilmez"

12.07.2022 16:45
Destici: "Sanal ortamda sel felaketi yönetilmez"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İmamoğlu'nu eleştirerek telefonla afet yönetilemeyeceğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İmamoğlu'nu eleştirerek telefonla afet yönetilemeyeceğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas'ta il teşkilatı bayramlaşma programına katıldı. Burada partililere hitaben konuşan genel başkan, seçimlere kendi partilerinin amblemi altında gireceklerini belirterek, "Biz önümüzdeki seçimlerde inşallah Büyük Birlik Partisi olarak yine Cumhur ittifakı ile seçimlere gireceğiz. Ama bu sefer Büyük Birlik Partisi kendi adı, kendi amblemi ve kendi adayları ile sahada olacak. Her zaman olduğu gibi inanıyorum ki Sivas'ta buna öncülük edecek, liderlik edecek ve inşallah Büyük Birlik Partisi güçlü bir durumda mecliste yerini alacaktır" dedi.

EYT yıl sonunda çıkacak

Destici, EYT'nin yılsonuna kadar çıkartılmasını umut ettiklerini belirtip, "İnşallah önümüzdeki dönem meclis açıldığında, Büyük Birlik Partisi olarak zaten başından beri takipçisi oyduğumuz, inşallah emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilene kadar da bu işin peşinde olacak ve inşallah 2023 Ocak'ından önce de bunu çıkartmayı ümit ediyorum" dedi.

"Sel felaketi telefonla yönetilmez"

Destici, sel felaketlerinin sanaldan telsizle yönetilemeyeceğini vurgulayarak, "Ülkemizin belli bölgeleri, sel, heyelan ve su taşkınları yaşıyor. Birçok bölgemiz ve ilimiz bundan zarar görüyor. Bu afetleri yaşayan bölgelerimizdeki vatandaşlarımıza şahsım ve camiam adına bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Tabi çok duyarlı yöneticilerimiz var, İçişleri bakanımız gibi, çevre bakanımız gibi, diğer ilgili bakanlarımız gibi, AFAD başkanımız gibi, onların çalıştığı ekipler gibi, jandarmamız gibi. Ama bunların yanında çok aymaz, vurdumduymaz, kendi yönettiği yeri sel götürse adam 'tatil benim hakkım' deyin her ne zaman sel olsa, ne kadar kar tipi olsa bakıyorsunuz adam bir gün kayakta, bir gün bodrumda, bir gün başka bir yerde. Bunu doğru görmüyoruz. Bu yanlıştır. Hangi kurumu yönetiyorsanız yönetin, bir afet oluyorsa olmanız gereken yer makamınızda görevinizin başıdır. Telefonla, sanal ortamda sel felaketi yönetilmez. İşte yönetilirse de sonucu bu olur. Daha bir ili yönetemeyenlerin parlatılarak sanki Türkiye'yi yönetecekmiş gibi algı oluşturanlara da bu iyi bir ders oldu" şeklinde konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Sivas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: 'Sanal ortamda sel felaketi yönetilmez' - Son Dakika

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