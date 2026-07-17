Destici: Şüpheler Aydınlatılmalı - Son Dakika
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Destici: Şüpheler Aydınlatılmalı

Destici: Şüpheler Aydınlatılmalı
17.07.2026 19:17
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BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu'nun kazasıyla ilgili soruşturmanın ardındaki şüphelere dikkat çekti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 19 kişinin tutuklanması konusunda yaptığı değerlendirmede, "Biz zaten başından itibaren şüpheler ortadan kaldırılmadan buna kaza demeyeceğimizi söyledik. Türkiye ve yurt dışından akıllı bir dizayn var, bunu görüyoruz. Kusuru ve kastı olanlar mutlaka meydana çıkarılacak, şüpheler aydınlatılacak ve hak edenler hak ettiği cezayı alacak" dedi.

Sivas'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanlığına seçilen Kemal Doğan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Destici, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişinin tutuklanmasını değerlendirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararı vererek dosyayı Ankara'ya göndermesinin dava süreci için önemli bir aşama olduğunu belirten Destici, "Daha önce söylediğim gibi yakın zamanda bunun sonuçları olacaktı. 13 Temmuz'da birinci dalga operasyonu oldu ve 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 2'si yurt dışında, 2'si zaten tutuklu olmak üzere toplam 25 kişi gözaltına alındı. Bugün 17 Temmuz. 4 günlük bir soruşturma sürecinden sonra 19 kişi hakkında tutuklama, 8 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Bunlarla ilgili süreç devam ediyor. Buraya baktığımız zaman somut şüpheler var. Bunlardan birincisi, helikopterin düşmesinde, o gün orada bulunan, uçuş gerçekleştiren ve hatta bizim kanaatimize göre helikopter kalktığı andan itibaren onu takip eden askeri uçaklar var. Önce 'yok' denildi ama sonradan gelen radar görüntüleri ve Hava Kuvvetleri'nden gelen bilgiler doğrultusunda bu durumu şüphe götürmeyecek şekilde teyit ettik. Sadece Çağlayancerit'ten kalktıktan sonra değil, Sivas'tan kalktıktan sonra başlayan bir takip var. Bunların detayları dosyada mevcut. Gizlilik kararı olduğu için ancak bu kadar konuşabiliyoruz. Diğer şüpheler de var; karbonmonoksit şüphesi var, Adli Tıp'ın verdiği çelişkili kararlar var. Bugün tutuklanan emniyet istihbarat şube müdürünün, o dönem 'Kurtuldular, geliyorlar' diyerek aramayı 10 farklı noktaya çektiği, arama-kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattığı bilgi notları var. Radarların 4,5 dakika boyunca kapanması, sözde arızalanması var. Bunun gibi 4-5 önemli şüphe daha bulunuyor" dedi.

'AKILLI BİR DİZAYN VAR, BUNU GÖRÜYORUZ'

Şüphelerin, helikopterin düşmesinin arkasında örgütlü bir yapı olduğunu gösterdiğini söyleyen Destici, "Biz zaten başından itibaren bu şüpheler ortadan kaldırılmadan buna kaza demeyeceğimizi söyledik. Türkiye'de ve dünyada akıllı bir dizayn var, bunu görüyoruz. Dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bu soruşturmayı yürüten bir başsavcı vekilimiz ve iki savcımız var. Adalet Bakanlığı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu da bu işi incelemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti de ortada, bunu da ifade etmemiz gerekiyor. İnşallah bu süreç devam edecek. Kusuru ve kastı olanlar mutlaka meydana çıkarılacak. Şüpheler aydınlatılacak ve hak edenler hak ettiği cezayı alacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

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