DEVA Partisi İl Başkanı, Batman Belediyesi'nde görevli 6 memur ve 24 işçi için başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi

DEVA Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci, geçtiğimiz hafta Batman Belediyesi'nde görevli 6 memur ve 24 işçi için başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Soruşturmanın "Kendinden olmayanı yok saymak, ötekileştirmek ve sindirmek için" başlatıldığını belirten DEVA Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci, "Batman Belediyesi'nde aralarında 30 yıldan uzun bir süredir çalışan, emekliliğine birkaç ayı dahi kalmış olan birçok kişinin bulunduğu 6 memur ve 24 işçi kardeşimize yönelik başlatılan soruşturma tam anlamıyla kendinden olmayanı yok saymak, ötekileştirmek ve sindirmek için başlatılmıştır. Birçok kez haklarında açılan soruşturmalardan "kovuşturmaya yer olmadığına dair" kararlar olmasına rağmen, aralarında 6-7 yıl önce kapanmış olan Kürt Yazarlar Derneği gibi birçok derneğe üyeliği soruşturma konusu yapmanın hiçbir makul ve yasal gerekçesi yoktur. Siyasi iradenin amacı bu çalışanlarımızı işten çıkartmak ve yerlerine yandaşlarını almaktan başkası değildir" dedi.

"BELEDİYE ÇALIŞANLARININ SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Müjdeci, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan cadı avı ile tam anlamıyla adalet ve hukuk bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. AKP genel başkanı bir yandan göğsünü gere gere Türkiye'de fikrinden dolayı cezaevinde olan hiç kimsenin olmadığını iddia ederken diğer yandan kendinden olmayanı hukuksuz bir şekilde çaresiz bırakmanın peşindedir. Ekonomik krizin patladığı ve işsizliğin hızla arttığı bu dönemde belediye çalışanlarının sonuna kadar yanındayız. Daha önce işten çıkartılan işçilerin; ilgili soruşturmalar nedeniyle başka bir yerde de iş bulamadığının farkındayız. Dolayısıyla iktidar bu çalışan kardeşlerimizi, aileleri ile birlikte adeta ölüme sürüklemeye çalışıyor. Kimsenin fikrinden dolayı mağdur edilmediği bir Türkiye ideali ile çalışmaya ve dayanışma göstermeye devam edeceğiz."