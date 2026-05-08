DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Çorum'da basın toplantısı düzenledi

08.05.2026 20:18
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye çok zor şartlarda bile ayakta kalmayı başarmış, çok büyük krizleri atlatmış, her dönemde düştüğü yerden, sıkıntıya uğradığı noktadan tekrar güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını bilmiş bir ülke. Dolayısıyla ülkemizin gücüne güveneceğiz. Ülkemizin insanlarına güveneceğiz ve bu zuhur dönemlerini de inşallah omuz omuza aşacağız." dedi.

Babacan, Çorum'daki bir düğün salonunda düzenlediği basın toplantısında, çevresindeki savaşlardan dolayı Türkiye'nin "ateş çemberinde" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirten Babacan, "Avrupa'nın en büyük toprakları bizde. Avrupa'nın en büyük tarım arazileri bizde. Avrupa'nın en büyük ve en genç nüfusu bizim. Dolayısıyla bu büyük ve güçlü ülkeyi ileriye doğru, çocuklarımızın torunlarımızın yaşadığı günlere doğru daha da güçlendirilerek inşallah devam edeceğiz. Türkiye çok zor şartlarda bile ayakta kalmayı başarmış, çok büyük krizleri atlatmış, her dönemde düştüğü yerden, sıkıntıya uğradığı noktadan tekrar güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını bilmiş bir ülke. Dolayısıyla ülkemizin gücüne güveneceğiz. Ülkemizin insanlarına güveneceğiz ve bu zuhur dönemlerini de inşallah omuz omuza aşacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin sorunlarının çözülmesinin iyi bir yönetimle mümkün olduğunu ifade eden Babacan, "Kadrolar düzgün olduğunda, ülke adaletle yönetildiğinde, kararlar istişareyle alındığında ülkemizin çözemeyeceği hiçbir sorun yok. Daha önce pek çok konuda bu devlete hizmet etmiş insanlar olarak Türkiye'nin çok daha iyi noktaları hak ettiğini biliyoruz. Türkiye'nin çok daha yüksek bir refah noktasını hak ettiğini biliyoruz. Türkiye'de özellikle gençlerimizin yaşadığı mutsuzluğu, umutsuzluğu iyi biliyoruz, farkındayız ama dediğim gibi bunların hepsi kolay çözülür, hepsi aşılır. Yeter ki ülke adaletle, liyakat ve istişareyle yönetilsin. İşin çözümü bu. Formül bu, püf noktası bu." değerlendirmesinde bulundu.

Babacan, basın toplantısının ardından partisinin Kadın Kolları Çorum İl Başkanlığınca Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği programda, kentteki şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Babacan burada kadınlara karanfil dağıtarak Anneler Günü'nü kutladı.

Programa, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Zeynep Aydın Sudan, İdris Şahin, DEVA Partisi Genel Sekreteri Yusuf Türkmen, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz de katıldı.

