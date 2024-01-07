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DEVA İlçe Başkanlığı, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan toplu istifa nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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DEVA İlçe Başkanlığı, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan toplu istifa nedeniyle kapatıldı

DEVA Partisi'nde Muratlı İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, istifa ederek görevlerinden ve parti üyeliklerinden ayrıldı. Partinin tabelası indirilerek, parti binası kapatıldı. İstifa gerekçeleri arasında, genel merkezin teşkilatlara değer vermemesi ve seçim kazanma ihtimalinin olmaması yer alıyor.

DEVA İlçe Başkanlığı, Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesinde yaşanan toplu istifa nedeniyle kapatıldı
07.01.2024 - 19:50,
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan toplu istifa nedeniyle DEVA İlçe Başkanlığı kapatıldı.

DEVA Partisi'nde toplu istifa depremi yaşandı. DEVA Muratlı İlçe Başkanı Zafer Şengül ve Yönetim Kurulu üyeleri hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden istifa ettiler. Partinin tabelası da indirilerek, parti binası kapatıldı.

İHA muhabirine istifa gerekçelerini açıklayan DEVA Muratlı İlçe Başkanı Zafer Şengül, 3 yıldır DEVA Partisi'nde görev aldıklarını, maddi manevi her türlü zorluğa göğüs gerdiklerini fakat 14 Mayıs seçimlerinden sonra Tekirdağ Milletvekili seçilen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar'ın teşkilatlara bir teşekkür dahi etmediğini, genel merkezin teşkilatlara değer vermediğini, teşkilatların sesine kulak vermediğini belirterek, gelinen noktada DEVA'nın Tekirdağ il ve ilçelerinde seçim kazanma ihtimalinin olmadığını gördüklerini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika DEVA İlçe Başkanlığı, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan toplu istifa nedeniyle kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA İlçe Başkanlığı, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan toplu istifa nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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