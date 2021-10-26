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Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı - Son Dakika

Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı

26.10.2021 11:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında açıklamalar yaptı. Bahçeli son günlerin gündem konusu olan Osman Kavala hakkında bir önerileri olduğunu söyleyerek, "Bu şahıs hakkında hüküm verilince önce cezasını Türkiye'de çekmeli, sonra vatandaşlıktan çıkarılmalı, sonra da serbest kalması için çağrı yapan bu 10 büyükelçinin ülkelerinden birine gönderilmelidir." ifadelerini kullandı.

18 Ekim'de Osman Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara'daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na davet edilirken, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasi bu açıklamaya tepki gösterdi. Erdoğan, bu kişilerin "istenmeyen adam" ilan edilmeleri için talimat verdiğini söyledi.

"ÜLKEMİZE DÖNÜK YANLIŞTAN GERİ DÖNÜLMÜŞTÜR"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği dün yaptığı paylaşımda, diplomatların, bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı. Büyükelçiliğin, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine ilişkin yaptığı açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, "Ülkemize dönük yanlıştan geri dönülmüştür. Büyükelçilerin bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacaklarına inanıyorum" dedi.

"VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILIP ÜLKEDEN GÖNDERİLSİN"

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin gündeminde de Kavala ve büyükelçiler vardı. Bu konudaki önerilerini paylaşan Bahçeli, "Kavala ile ilgili önerimiz şudur; önce cezasını Türkiye'de çekmesi sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi milli bir zarurettir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar Geliyor...

Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı - Son Dakika
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