Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Nisan 2020 tarihindeki infaz düzenlemesi sonrası serbest kalan Alaattin Çakıcı, bugün MHP Genel Merkezi'ne gelerek Devlet Bahçeli'yle görüştü. Buluşmada çekilen fotoğrafta Bahçeli'nin Çakıcı'nın koluna girdiği görüldü.

24.10.2024 15:47
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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın" şeklindeki çağrısı ile tüm dikkatleri üzerine çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nisan 2020 tarihindeki infaz düzenlemesi sonrası serbest kalan Alaattin Çakıcı'yı kabul etti.

Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

BAHÇELİ KOLUNA GİRDİ

Konuyla ilgili MHP'nin resmi yayın organlarından açıklama henüz yapılmazken Devlet Bahçeli'nin kendisini ziyaret eden Alaattin Çakıcı'nın koluna girdiği ve gülümseyerek konuştukları anlar kameralar yansıdı.

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Mehmet Yılmaz:
    yakışır 69 138 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Cehennemde kol kola gideceksiniz inşaAllâh !!! 12 2 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Adamın hasıdır onlar 1 9 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Komedi gibi mafya ile kol kola...İkdidar ortağı...Dünyanın hiç birinde böyle saçmalık görülmemiştir.Ondan sonra ülkede mafyadan geçişmiyor..Kaldırın kanun rafa mafya yönetsin..o zaman.. 8 1 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Zamanında Alparslan Türkeş, bu zırto için çok tehlikeli biridir demiştir. 5 1 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    CİDDİ BİSEYLER DÖNÜYOR AMA SONU HAYROLA... 4 0 Yanıtla
  • guven ozveren:
    ?? gün geçmiyor ki güzel ülkemizde hırsız katil hain sapik istismarcı görmeyelim üstelik bunu din diyerek vatan millet diyerek yapıyorlar daha çok dumur oluyorsun … 3 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    mafya Zaten bu adam 3 0 Yanıtla
  • m:
    Bu adam ne yapıyor anlayan var mı 3 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Şaşırdık mi 1 0 Yanıtla
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