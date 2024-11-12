Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Basın mensubu kardeşlerim Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcı ve körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Vazgeçemiyorsanız gazeteciliği bırakın" dedi
Bahçeli, TBMM MHP Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözüm süreci konusun da ayrılık yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin soruya, "Basın mensubu kardeşlerim Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcı ve körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Vazgeçemiyorsanız gazeteciliği bırakın" dedi - ANKARA
Son Dakika › Politika › Devlet Bahçeli'den Basına Sert Eleştiriler - Son Dakika
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