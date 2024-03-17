Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şahsıma genel başkanlık görevini bir kez daha emanet ve tevdi etmelerinden dolayı aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.
MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda tek aday gösterilen Devlet Bahçeli, bin 295 delegenin oyunun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı oldu. Bahçeli kurultay sonrası bir teşekkür mesajı yayımlayarak, şu ifadelere yer verdi:
"14'üncü Olağan Büyük Kurultayımızı 55 yıllık mazimize yakışan bir olgunluk, muhteşem bir katılım, göğüs kabartan bir heyecan, emsalsiz bir sağduyu, hayranlık uyandıran bir vakarla gerçekleştirilmiştir. Şahsıma genel başkanlık görevini bir kez daha emanet ve tevdi etmelerinden dolayı aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu mübarek Ramazan ayında Allah'tan niyazım her dava arkadaşımın bahtını ve yolunu açık etmesidir. İlk günkü azim ve sadakatle bir elimde üç hilalli sancak, diğer elimde albayrak, dilimde dua, yanımda dava arkadaşlarım, arkamda şehitlerimizin hatıraları, gönlümde vatan ve millet sevgisi eşliğinde davamızın ve partimizin yükselişine sonuna kadar hizmet edeceğim. Ne mutlu bizlere ki, kurultayımız şölen havasında ve imrenilecek demokratik bir ortamda yapılmıştır. Türk milliyetçilerinin demokrasiye bağlılığı çok güçlü şekilde teyit edilmiştir. Kurultayımızda kaybeden yoktur, tam tersine kazanan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'tir, tüm dava ve gönül insanlarımızdır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına tekrar seçildi - Son Dakika
Aydın Ayaydın, Fethiye ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için elini taşın altına koyduklarını belirterek, Fethiye Körfezi'nde 6 milyon ton balçık olduğunu ve temizlik çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Ayrıca, altyapı ve imar planları yapacaklarını, kaçak yapı sorununu çözeceklerini ve kira sorununu da gidermek için projeler geliştireceklerini ifade etti.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Albayrak mesajında, Çanakkale Zaferi'nin milletimizin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini koruma konusundaki kararlılığının en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde yaklaşık 700 olimpik ya da yarı olimpik havuz yapıldığını ve bu havuzlarda 10 milyon çocuğa yüzme öğretildiğini belirtti. Bakan Bak ayrıca, Malatya'ya yeni eserler kazandırıldığını ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nin açılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceden 22 Mart Cuma günü olarak açıklanan Kayseri ziyaretini Perşembe gününe güncelledi. Erdoğan, 21 Mart Perşembe günü saat 12.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'ya 21 yılda 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yapıldığını belirterek, eser ve hizmet siyasetinin ülkede başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Erdoğan, Konya'da gerçekleştirilen yatırımların detaylarını da paylaştı ve Konya'daki raylı sistem hattının uzunluğunun 5 yıl içinde 105 kilometreye çıkarılacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan ve 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı 'Mahzen-9' operasyonları kapsamında Erzincan'da gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklandı. Operasyonlar, 'Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak' suçundan kent genelinde 11 olaya karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik yapıldı. Operasyonlarda, silahlar, maddi deliller ve para ele geçirildi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının Ankara'ya ara sıra uğradığını ve cumhurbaşkanı yardımcılığı hevesi bittikten sonra aklına Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığının geldiğini söyledi. Altınok, seçimi kazanmaları halinde Keçiören'de kentsel dönüşümü başlatacaklarını ve ulaşımdaki sıkıntıları çözeceklerini belirtti. Ayrıca, emeklilere ve üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlanacağını ve sosyal desteklerin artırılacağını ifade etti.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ayşe Ünlüce ile birlikte gelecek projelerini açıkladı. Büyükerşen, Eskişehir'e olan sevgisini ve inancını dile getirirken, Ünlüce de çocuklardan emeklilere kadar birçok kesime yönelik projelerini anlattı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'yi ziyaret ederek partililerle buluştu. Konuşmasında Türkiye'ye, Türk insanına ve Osmaniye'ye olan güvenini vurgulayan Özel, Serkan'ın kazanacağını ve Osmaniye'nin kazanacağını belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yerel esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafın dertlerini dinleyerek, Keçiören'de vatandaşların oyuna talip olduğunu dile getirdi. Ayrıca, eğitim sistemi ve emekli maaşları konularında açıklamalarda bulundu.
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, ziyaret ettiği konteyner kentte kalan bir emekli vatandaşın yaşadığı zorlukları dinledi. Emekli vatandaş, düşük maaşla geçinemediğini ve çöpten ekmek topladığını belirtti. Ağbaba ise emeklilerin durumunun perişan olduğunu ve ekmeğe bile muhtaç hale geldiğini ifade etti.
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