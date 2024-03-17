Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına tekrar seçildi

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şahsıma genel başkanlık görevini bir kez daha emanet ve tevdi etmelerinden dolayı aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda tek aday gösterilen Devlet Bahçeli, bin 295 delegenin oyunun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı oldu. Bahçeli kurultay sonrası bir teşekkür mesajı yayımlayarak, şu ifadelere yer verdi:

"14'üncü Olağan Büyük Kurultayımızı 55 yıllık mazimize yakışan bir olgunluk, muhteşem bir katılım, göğüs kabartan bir heyecan, emsalsiz bir sağduyu, hayranlık uyandıran bir vakarla gerçekleştirilmiştir. Şahsıma genel başkanlık görevini bir kez daha emanet ve tevdi etmelerinden dolayı aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu mübarek Ramazan ayında Allah'tan niyazım her dava arkadaşımın bahtını ve yolunu açık etmesidir. İlk günkü azim ve sadakatle bir elimde üç hilalli sancak, diğer elimde albayrak, dilimde dua, yanımda dava arkadaşlarım, arkamda şehitlerimizin hatıraları, gönlümde vatan ve millet sevgisi eşliğinde davamızın ve partimizin yükselişine sonuna kadar hizmet edeceğim. Ne mutlu bizlere ki, kurultayımız şölen havasında ve imrenilecek demokratik bir ortamda yapılmıştır. Türk milliyetçilerinin demokrasiye bağlılığı çok güçlü şekilde teyit edilmiştir. Kurultayımızda kaybeden yoktur, tam tersine kazanan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'tir, tüm dava ve gönül insanlarımızdır." - ANKARA