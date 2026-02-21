Devlet Bahçeli'nin Çalışmaları Kitapla Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Devlet Bahçeli'nin Çalışmaları Kitapla Tanıtıldı

Devlet Bahçeli\'nin Çalışmaları Kitapla Tanıtıldı
21.02.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Eserlerle Devlet Bahçeli' adlı kitap, Türk milliyetçiliği ve Bahçeli'nin çalışmalarını aktarıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çalışmalarını konu alan 'Eserlerle Devlet Bahçeli' isimli kitap kamuoyuna sunuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çalışmalarını konu alan ve editörlüğünü MYK Üyesi Büşra Cin'in yaptığı 'Eserlerle Devlet Bahçeli' isimli kitap kamuoyuna sunuldu.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, eserin yalnızca fiziki yapıların, kurumların veya projelerin derlemesi değil; aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin hamasetten uzak, ilme, ahlaka ve toplumsal dayanışmaya yönelik devlet ve millet anlayışının somut tezahürlerinin kayıt altına alınması olduğu aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, "Kitapta yer alan kurumlar, 16 Türk devletinden 3 kıtaya yayılan tarihi hakimiyetin ve Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı sorumluluk bilinciyle yaşatıldığının somut ve kalıcı göstergesidir. Bu eserler yalnızca bir dönemin değil; köklü bir medeniyet tasavvurunun, derin bir tarih şuurunun ve geleceğe duyulan sarsılmaz inancın mühürleridir. Kitap, eserlerin kuruluş süreçleri ve çalışmalarını kayda almakla birlikte, 'Devlet-i Ebed Müddet' anlayışının çağın ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal yapılara, sosyal projelere, kültürel çalışmalara ve eğitim faaliyetlerine nasıl dönüştüğünü, fikrin ve inancın politikalara nasıl taşındığını göstermektedir. Bu özelliği ile kitap, önemli bir kaynak niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Devlet Bahçeli'nin Çalışmaları Kitapla Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu 44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu

15:10
“Savcıyım“ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
"Savcıyım" deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
14:44
Otobüste ’’Savcıyım’’ deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
Otobüste ''Savcıyım'' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 15:51:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'nin Çalışmaları Kitapla Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.