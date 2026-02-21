Devlet Bahçeli'nin Eserleri Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Devlet Bahçeli'nin Eserleri Yayımlandı

Devlet Bahçeli\'nin Eserleri Yayımlandı
21.02.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin eserleri, Türk milliyetçiliğinin değerlerini yansıtan kitapta toplandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bizzat öncülük ettiği çalışmaları konu alan "Eserlerle Devlet Bahçeli" kitabı yayımlandı.

Partiden yapılan açıklamada, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Büşra Cin'in editörlüğünü yaptığı kitabın kamuoyuna sunulduğu bildirildi.

Eserin yalnızca fiziki yapıların, kurumların ve projelerin derlemesi değil, aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin hamasetten uzak, ilme, ahlaka ve toplumsal dayanışmaya yönelik devlet ve millet anlayışının somut tezahürlerinin kayıt altına alınması olduğu belirtildi.

Kitapta yer alan kurumların on altı Türk devletinden üç kıtaya yayılan tarihi hakimiyetin ve Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı sorumluluk bilinciyle yaşatıldığının somut ve kalıcı göstergesi olduğu vurgulandı.

Beş ana bölümden oluşan kitabın özel olarak tasarlanan kapağında ise Selçuklu yıldızı içinde Bahçeli'nin imzasının yer aldığı kaydedildi.

Bu yıldızın, tarih boyunca Türk-İslam medeniyetinin gücünü taşıyan sekiz erdem olan adalet, merhamet, sabır, sadakat, doğruluk, cömertlik, şefkat ve cesareti hatırlattığının altı çizildi.

Yıldızın tam merkezinde parlayan ay yıldızın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık sembolü ve Türk milletinin ebedi simgesi olduğu belirtildi.

Kitabın editörü Cin'in, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye takdim bölümünde şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Türk milliyetçiliğinin fikri ve kurumsal sürekliliğini kararlılıkla taşıyan, bizleri bu şuurla yetiştiren ve bugün bu büyük emaneti 'Eserlerle Devlet Bahçeli' kitabı aracılığıyla geleceğe aktarma sorumluluğunu üstlenmemize imkan tanıyan, her daim yol gösterici ışığımız olan liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye en derin hürmet ve minnet duygularımı arz ediyorum."

Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Edebiyat, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Devlet Bahçeli'nin Eserleri Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu 44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu

15:10
“Savcıyım“ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
"Savcıyım" deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
14:44
Otobüste ’’Savcıyım’’ deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
Otobüste ''Savcıyım'' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 15:55:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'nin Eserleri Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.