'Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi'nde sona gelindi - Son Dakika
Üye Girişi

'Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi'nde sona gelindi

21.04.2022 11:11
'Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi'nde sona gelindi

AK Parti'nin 8 aydır üzerinde çalıştığı 'Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi'nin taslak çalışması tamamlandı.

AK Parti'nin 8 aydır üzerinde çalıştığı 'Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi'nin taslak çalışması tamamlandı. Düzenleme ile ilgili taslak metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve MHP'ye sunuldu.

AK Parti'nin 8 aydır üzerinde çalıştığı, yaklaşık 60 maddelik yasa teklifi çalışmalarında sona gelindi. AK Parti'nin yetkili kurullarında istişare edilen taslak metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MYK ve MHP'ye sunuldu. Teklifin, gelecek hafta taslak üzerindeki toplantı sonrası Meclis'e sunulması planlanıyor. Ayrıca teklif, Meclis'e sunulmadan önce bakanlıkların, kurum ve kuruluşların görüşüne sunulacak. Söz konusu yasa teklifi ile özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.Öte yandan internet haberciliği de bu yasa ile yasal altyapıya kavuşturulacak.


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te küçük sporcularla sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te küçük sporcularla sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrıldı

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika 'Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi'nde sona gelindi - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
11:03 TEPAV İzleme Bülteni Raporu yayımlandı: Türkiye'de çiftçi sayısı 75 bin azalarak 500 binin altına düştü
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
10:46 İstanbul'un "Hanımağa"sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Yalçın komiser, Defne ve Sadun arasındaki bağı çözebilecek mi?
10:40 Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3
10:34 21 Nisan'da dolar 14,68 seviyelerinde alıcı buluyor
09:22 İngiltere'de pandemi kurallarını ihlal eden Başbakan Johnson'ın soruşturmaya tabi tutulması için oylama düzenlenecek
10:26 Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu?
10:23 Okan Buruk'tan Cimbom'a yeşil ışık! "En büyük mutluluk Galatasaray'da olmaktır"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:21:11. #1.13#
SON DAKİKA: 'Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi'nde sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement