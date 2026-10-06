Dijital konaklama teklifi komisyondan geçti, binde 5 pay Turizm Ajansına gidecek - Son Dakika
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Dijital konaklama teklifi komisyondan geçti, binde 5 pay Turizm Ajansına gidecek

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Dijital konaklama platformlarına yönelik teklif komisyonda kabul edildi, TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, platform cirosundan binde 5 payın Turizm Geliştirme Ajansına aktarılacağını, teklifin tüketicilerin menfaatine olduğunu belirtti.

'TEKLİFİ TÜRKİYE'DEKİ TURİZM TÜKETCİLERİNİN MENFAATİ İÇİN GETİRİYORUZ'

Ardından teklif üzerine görüşmelere geçildi. Bu bölümde değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Türkiye'de 21 bine yakın konaklama tesisinin bulunduğunu ve bu tesislerine gelen şikayetler üzerine denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti. Alparslan şöyle konuştu:

"Buradaki teklifle ortaya getirilen ve belgelendirecek tesis sayısı bizim tespitlerimize göre azami 15. Ki o sayıya ulaşılması çok mümkün gözükmüyor ve bu tesisler, bu platformlar yine yasada belirtilen hususlara aykırı davrandığında veya bir tüketici şikayeti veya bir turizm paydaşı şikayeti üzerine denetleneceği için, burada aynı durum söz konusu değil. Bunların sürekli denetlenmesi mümkün olacak. Her şeyden önce biz bu yasa teklifini Türkiye'deki tüketicilerin en başta bir talebi olarak, onların menfaatine Türkiye'deki turizm tüketicilerinin daha konforlu, daha nitelikli ve daha ucuza tatil satın alabilmelerinin önemli bir yolu olarak ortaya koyuyoruz."

'PLATFORMLARDAN ALINACAK PAY TURİZM GELİŞTİRME AJANSINA AKTARILACAK'

Teklifi hazırlamanın şart olduğunu ve tüm platformlar için geçerli olduğunu kaydeden Alparslan, Türkiye'nin turizm gelirleri ile ülkeler arasındaki sıralamasına değindi. Alparslan, şöyle konuştu:

"Dijital platformların cirosundan elde edilecek binde 5 oranındaki pay Turizm Geliştirme Ajansına aktarılacak. Türkiye'de turizm alanında faaliyet gösteren tüm turizm testlerinin, tüm turizm işletmelerinin kendi konumlarına göre cirolarından belirli payın hepsinin tamamını Turizm Geliştirme Ajansı alıyor. Bunlar da yasal olarak turizmde bir oyuncu olacakları için Türkiye'de bunların da diğerlerinde olduğu gibi, acenteler, konaklama tesisleri, havalimanı işletmeleri, Türk Hava Yolları gibi bunlar da Türkiye Turizm Geliştirme Ajansına acentelerin ödediği oranda pay ödeyerek Türkiye'nin turizm tanıtımına katkı sağlayacaklar."

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Teklif üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif komisyonda kabul edildi. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
Tbmm Genel KuruluPolitikaEkonomiTurizmSon Dakika

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