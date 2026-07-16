Dijital Riskler TBMM'de Ele Alındı

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, TikTok, X ve Meta temsilcilerini dinledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Beyazıt, bundan önceki toplantılarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sunumlarda, sosyal medyanın, televizyonların ve dışsal faktörlerin çocuklar üzerindeki etkilerinin, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin, aile-çocuk iletişiminin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini belirten Beyazıt, " Güvenlik, eğitim, çocuk dediğimiz zaman durumu tek bir bakış açısıyla değil, aileyi, çevreyi, okulu, toplumu, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisini de her daim çalışmalarımız içinde tuttuk." diye konuştu.

Beyazıt, okulun fiziki sınırlar içinde değerlendirilemeyeceğini anlatarak, "Dijital dünyadan başlayan bir süreç, sosyal platformlar üzerinden büyüyerek okul koridorlarına kadar taşınabilmektedir. Güvenlik birimlerimizden eğitim camiamıza, aileden arkadaş çevresine ve çocuklarımızın oyun alanına kadar tüm durumu değerlendirmek durumundayız. Çocuklarımızı sadece fiziksel şiddetten değil, diğer şiddetlerden de korumak durumundayız. Bu nedenle, Komisyonumuz meselenin dijital boyutunu da hassasiyetle ele almaktadır çünkü dijital platformlarda maruz kalınan şiddet içerikleri, akran zorbalığı, nefret söylemi, manipülasyon ve zararlı algoritmalar çocuklarımızın psikolojik yapısı ve davranışlarını doğrudan etkileyebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun, yarın, cumartesi ve pazar İstanbul'a bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini anlatan Beyazıt, 21 Temmuz Salı günü Adalet, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığını dinleyeceğini, çarşamba ve perşembe günü de yine toplantıların devam edeceğini aktardı.

Beyazıt, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş milletvekilleri ile grubu olan partilerin bilgi, iletişim, teknoloji başkanlarını da davet ederek onları da dinlemek istediklerini ifade etti.

"Ocak-Haziran dönemine ait kaldırılan toplam içerik sayısı TikTok'ta 7 milyon 192 bin 608"

TikTok'u temsilen sunum yapan Ahmet Buğra Aydın, şirketlerinin güvenlik öncelikli bir platform olduğunu söyledi. Aydın, topluluk kurallarının ihlal edilmesi halinde içeriğin kaldırıldığını, bazı gönderiler için yaş sınırlaması getirildiğini ve "sizin için" akışı aracılığıyla da kullanıcı tarafından gönderilerin şekillendirilebildiğini ifade etti.

Bu yılın ilk yarısında Türkiye'de 13 yaşın altındaki kullanıcılara ait 428 bin 713 hesabın yasaklandığını belirten Aydın, yaş sınırlamalarına göre platformun aldığı tedbirleri anlattı.

Aydın, şiddete teşvik eden ya da şiddeti yücelten içeriklere müdahale ettiklerini, şiddet içeren ifadeleri, şiddet eylemlerini teşvik eden veya bu eylemlerin gerçekleştirilmesine yönelik yönlendirici mahiyetteki paylaşımlar ile şiddet yanlısı örgütlerin tanıtımını ya da propagandasını yapan içeriklere müdahale edildiğini ileri sürerek, "2026'nın ilk yarısında kaldırılan 761 bin şiddet içerikli videonun yüzde 99,5'i proaktif olarak tespit edilmiş, bunların yüzde 67,9'u ise hiç izlenmeden platformdan kaldırılmıştır." dedi.

Kullanıcıların yorumları da filtreleyebilecekleri bir mekanizmaları olduğunu belirten Aydın, "2026 Ocak-Haziran dönemine ait kaldırılan toplam içerik sayısı TikTok'ta 7 milyon 192 bin 608. Yayınlanmadan kaldırılan içerik oranı ise bu rakamın yüzde 99,4'ü. 24 saat içerisinde kaldırılan içerik oranı yüzde 99,5'i. Yasaklanan hesap sayısı 527 bin 465. Silinen yorum sayısı 11 milyon 856 bin 944. Müdahale edilen canlı yayın sayısı ise 3 milyon 274 bin 773." bilgilerini paylaştı.

Aydın, okul saldırılarının ardından 1022 adet URL'nin çeşitli kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda erişime engellendiğini bildirdi.

"Faillerin isimleri kara listeye alındı"

Komisyona çevrim içi olarak sunum yapan Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, şirketleri tarafından, zararlı içeriklerin yüzde 98'e varan oranlarda yapay zeka denetimiyle kaldırıldığını, görünürlüğünün azaltıldığını ya da kullanıcıların içeriği okurken bilgilendirmek üzere tedbir alındığını aktardı.

13 yaş altındaki çocukların Instagram ve Facebook'ta hesap açamadığını belirten Yeşil, yaş tespitine yönelik yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Yeşil, platformlarında bireyler arasındaki silah ya da mühimmat alım-satımına ilişkin içerikler veya "silah ve patlayıcı nasıl yapılır" talimatlarını anlatan içeriklerin kesinlikle yasak olduğunu vurgulayarak, "Bazı ülkelerde bu tarz içerikler yasak olmayabilir oranın yerel kanunlarına göre ama biz buna rağmen yerel kanunların da ötesine geçerek o ülkede yasal olsa dahi yasaklıyoruz bu içerikleri ve kaldırıyoruz tespit ettiğiniz anda. Şiddet ve suça teşvikle ilgili politikamız. Burada ciddi ölüm tehdidi, yaralama tehditleri tespit edildiği zaman içerikler hemen kaldırılıyor. Silah taşımaya ilişkin çağrılar veya bir mekana zorla girme tehditlerine ilişkin içerikler aynı şekilde kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.

Okul saldırısına yönelik manifestonun platformlarında yayınlandığına ilişkin hiçbir kanıt bulamadıklarını söyleyen Yeşil, "Başka bir platformda tespit edildiği basına yansıdı malumlarınız ama biz önlem olarak bu manifestoyu 'bankalama' dediğimiz işleme tabi tutarak kendi platformlarımızda yayılmasını engelledik. Faillerin isimleri kara listeye alındı. Bu ne demek? Bu isimlerle hiç kimse taklitçi hayran hesabı veya sahte profil oluşturamayacak demek ve böylece onları kahraman gibi gösteren, öven paylaşımların da önüne geçmiş olduk." şeklinde konuştu.

Yeşil, okul saldırılarının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden aldıkları 100'den fazla bildirimi dikkate aldıklarını ve sorunsuz şekilde süreci işlettiklerini ifade etti.

X Platformunu temsilen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Reem Sadek, komisyona çevrim içi olarak İngilizce sunum yaptı. Sadek'in açıklamaları simültane olarak tercüme edildi.

Okul saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileten Sadek, saldırıların ardından aldıkları tedbirleri anlattı.

Sadek, şiddet eylemi olan içeriklere karşı aldıkları tedbirleri sıralayarak, "Amacımız, mümkün mertebe, şiddet içeren içeriklerin tespit edilmesi, incelenmesi ve ortadan kaldırılması. Bunu yaparken çocukları korumaya yönelik bazı tedbirleri de alıyoruz. İçerik moderasyon araçlarımız var. Kamu gözetiminden de geçiyor bunlar. Sağlam bir temyiz sistemimiz de var." diye konuştu.

Okul saldırılarının ardından, içeriğin hemen platformdan kaldırıldığını, ilgili prosedürlerin aktif şekilde tanımlandığını, olayla alakalı trendlerin tespit edildiğini söyleyen Sadek, BTK'nin erişim engelleme taleplerine de uyumlu cevaplar verdiklerini aktardı.