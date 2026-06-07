Dindarlı Mahallesi'nde Yeni Muhtar Seçildi - Son Dakika
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Dindarlı Mahallesi'nde Yeni Muhtar Seçildi

Dindarlı Mahallesi\'nde Yeni Muhtar Seçildi
07.06.2026 18:41
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Orhan Yakut, Dindarlı Mahallesi muhtarlık seçiminde 435 oy alarak yeni muhtar oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen muhtarlık seçiminde 542 geçerli oyun 435'ini alan Orhan Yakut, rakiplerine büyük fark atarak mahallenin yeni muhtarı oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde eski muhtarın görevden alınmasının ardından gerçekleştirilen muhtarlık seçiminde mahalle sakinleri yeni muhtarlarını belirlemek için sandık başına gitti. Üç adayın yarıştığı seçimde Orhan Yakut, aldığı oylarla Dindarlı Mahallesi'nin yeni muhtarı seçildi.

978 seçmenin bulunduğu Dindarlı Mahallesi'nde yapılan seçimde toplam 542 geçerli oy kullanıldı. Muhtarlık için Erdoğan Kaya, Mehmet Bircan ve Orhan Yakut yarıştı. Sandıkların açılmasının ardından yapılan sayımda 435 oy alan Orhan Yakut seçimin galibi oldu. Erdoğan Kaya 89 oyda kalırken, Mehmet Bircan ise 18 oy aldı.

Oyların büyük bölümünü alarak muhtarlık görevine seçilen Orhan Yakut, seçim sonuçlarının ardından kendisine destek veren mahalle sakinlerine teşekkür etti. Yakut, Dindarlı Mahallesi'nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmek için çalışacağını ifade etti.

Mahalle sakinleri, yeni muhtarlarına başarı dileklerinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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