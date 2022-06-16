Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP üyesi Küçük ve Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP üyesi Küçük ve Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü

16.06.2022 19:14

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ikinci durağı olan Kuzey Makedonya'da Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi İlhan Küçük ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ikinci durağı olan Kuzey Makedonya'da Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi İlhan Küçük ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Balkan turunun ilk durağı Sırbistan'ın ardından II. Prespa Diyalog Forumu'na katılmak üzere Kuzey Makedonya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ohri kentinde Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi İlhan Küçük ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Küçük'ü Avrupa için Demokratlar ve Liberaller Grubu Eşbaşkanı olarak seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

(İHA)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP üyesi Küçük ve Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP üyesi Küçük ve Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP üyesi Küçük ve Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü - Son Dakika

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