Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da

15.06.2022 23:58
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı Sırbistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı Sırbistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı olan Sırbistan'a geldi. Çavuşoğlu'nun resmi ziyaret dahilinde geldiği Sırbistan'da çeşitli temaslarda bulunması ve ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele alması bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun 19 Haziran'a kadar sürecek olan Balkan turu çerçevesinde Sırbistan'ın ardından Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova'yı ziyaret etmesi planlanırken, 16 Haziran'da Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde düzenlenecek II. Prespa Diyalog Forumu'na katılması ve Forumun yüksek düzeyli resmi açılış oturumunda konuşma yapması bekleniyor. - BELGRAD

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Bakan Çavuşoğlu, Balkan ülkelerine ziyarette bulunacak Bakan Çavuşoğlu, Balkan ülkelerine ziyarette bulunacak Sırbistan Cumhubaşkanı Vucic, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg'i kabul etti Sırbistan Cumhubaşkanı Vucic, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg'i kabul etti
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da - Son Dakika

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