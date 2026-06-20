Dışişleri Bakanı Fidan Mısır\'da Toplantıya Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır'da, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye resmi ziyaret düzenledi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bir araya geldi. Taraflar arasında gerçekleştirilen toplantıda Libya dahil olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları'nın yarın Mısır'ın El Alamein kentinde Abdelatty ile bir araya geleceğini duyurmuştu. Açıklamada, "Abdelatty, Pazar günü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile dörtlü bir görüşme gerçekleştirecek" denilmişti.

Toplantının ardından genişletilmiş bir görüşme oturumu ve ardından bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. - KAHİRE