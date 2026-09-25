Dışişleri Bakanı Fidan, New York\'ta Mısırlı mevkidaşı Abdelatty ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Mısırlı mevkidaşı Abdelatty ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjındaki New York temasları kapsamında Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile görüştü. Görüşme, Fidan'ın Türkevi'nde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Abdelatty ile bir araya gelmesiyle gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?