Dışişleri Bakanı Fidan, New York\'ta Mısırlı mevkidaşı Abdelatty ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.