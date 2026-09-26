Dışişleri Bakanı Fidan, ortak çözüm ve bölgesel sahiplenme çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan, ortak çözüm ve bölgesel sahiplenme çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi ve bölünmelere karşı iş birliğini savunduklarını söyledi. Fidan, uluslararası toplumun ortak sorunlara ortak çözüm üretmesi ve bölgesel meselelerin başka yerde çözülmemesi gerektiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı iş birliğini savunduk. Uluslararası toplumun ortak sorunlara ortak çözümler üretmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bölgesel sahiplenme vizyonumuz çerçevesinde bölgesel meselelerin çözümünün başka yerlerde aranmaması gerektiğine dikkat çektik" dedi.
Kaynak: İHA
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