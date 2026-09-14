Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye\'de Süleymaniye Külliyesi\'ni ziyaret etti

SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ'Nİ VE ŞAM EMEVİ CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de ayrıca Süleymaniye Külliyesi'ni ve Şam Emevi Camii'ni de ziyaret etti.