Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass'ı kabul etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bass, bugün ve yarın çeşitli temaslarda bulunacak. - ANKARA
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Gürcistan parlamentosunda Hukuk Komitesi'nde yapılan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi milletvekili Aleko Elisaşvili, yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi'nin lideri Mamuka Mdinaradze'ye yumrukla saldırdı. Olayın ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşları da parlamento önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.
Osmaniye'de jandarmanın durdurduğu minibüste yapılan aramada, Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Organizatör göçmen kaçakçılığı suçundan adli makamlara teslim edilirken, göçmenler sınır dışı edildi ve araca el konuldu.
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