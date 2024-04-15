Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass'ı kabul etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bass, bugün ve yarın çeşitli temaslarda bulunacak. - ANKARA