Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin ile Görüştü

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Demirkol, projelerin gerçekleşmesi için kurumların işbirliğinin önemine değindi ve şehre değer katacak projelerle Türkiye Yüzyılına hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, fabrikaları ziyaret ederek işverenler ve çalışanlarla bir araya gelen Demirkol, büyümeyi ve güçlenmeyi birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı.