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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ve Romanya ziyaretlerini tamamlayarak Ankara'ya döndü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ve Romanya ziyaretlerini tamamlayarak Ankara'ya döndü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ve Romanya ziyaretlerini tamamlayarak Ankara\'ya döndü

ANKARA'YA ULAŞTIDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk, Romanya'daki resmi ziyaretini tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü.

31.01.2024 23:35
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ANKARA'YA ULAŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk, Romanya'daki resmi ziyaretini tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü. Bakan Fidan'ın saat 22.35'te Ankara'ya ulaştığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ve Romanya ziyaretlerini tamamlayarak Ankara'ya döndü - Son Dakika
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