Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlantik Konseyi\'ne konuk oldu

Yalova'da Zehir Taciri Elebaşının Önderlik Ettiği Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da gerçekleştirilen 'Mahzen-6' operasyonlarında, zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu'nun liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucunda elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştıran suç örgütünün turizm sezonunda uyuşturucu satmayı hedeflediği belirlendi. Operasyonlar sırasında ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi.