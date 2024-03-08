Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlantik Konseyi\'ne konuk oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'ne konuk oldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan bu kapsamda Washington'daki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'ne konuk oldu. Bakan Fidan, konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını da yanıtladı. - WASHINGTON
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servislerini denetledi ve personel ile öğrencilerin emniyet kemerlerini kontrol etti. Öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları anlatılarak, araca biniş ve iniş konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca öğrencilere hikaye kitabı dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı, okul servisi denetimlerinin devam edeceğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan inceleme sonucunda, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, İncirliova ilçesinde gerçekleştirdikleri meclis üyesi aday tanıtım programında Acarlar'a bölge hali kuracaklarının sözünü verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün güncel yapılanmasında yer aldıkları değerlendirilen 12 şüpheli, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da gerçekleştirilen 'Mahzen-6' operasyonlarında, zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu'nun liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucunda elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştıran suç örgütünün turizm sezonunda uyuşturucu satmayı hedeflediği belirlendi. Operasyonlar sırasında ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da düzenlenen 'MAHZEN-6' operasyonlarında zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu'nun liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve fişekler ele geçirildi.
ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ı eleştirerek NATO'ya bağlılığını vurguladı ve İsrail'e insani yardım konusunda uyarılarda bulundu. Biden ayrıca kadınların kürtaj hakkını savunacağını ve ekonomi alanında reformlar yapacağını söyledi. Konuşmasına Cumhuriyetçi Partililerin sataşmalarıyla karşılaşan Biden, Trump'ın eleştirilerine yanıt verdi.
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