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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri\'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen\'i kabul etti
23.01.2024 - 21:38,
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti" denildi.

Kaynak: DHA
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