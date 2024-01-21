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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BMGK Filistin konulu toplantısına katılacak - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BMGK Filistin konulu toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak Salı günü New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılacak. Bakan Fidan'ın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BMGK Filistin konulu toplantısına katılacak
21.01.2024 - 14:32,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak Salı günü New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan 23 Ocak'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York'a gidecek. Açıklamada, Bakan Fidan'ın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğü belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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