Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi. Fidan, Rio de Janerio şehrinde Vieira ile görüştü.

23.02.2024 02:29  Güncelleme: 02:31
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rio de Janerio şehrinde Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile bir araya geldi. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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