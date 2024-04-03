Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile Brüksel\'de buluştu

Muş Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 3 gün süreyle yasakladı

Muş Valiliği, güvenlik gerekçesiyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların devam ettiği ve bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine dönüşebileceği belirtildi. Yasaklama kararı, kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmemesi amacıyla alındı.