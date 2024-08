Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail'in yaptığı her kötülüğün ABD'nin arkadan süpürmeye çalışması kabule edilebilir değildir" ifadelerini kullanarak, "Batı her türlü moral üstünlüğünü bu coğrafyada kaybetmiştir" dedi. - KAHİRE