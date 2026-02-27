Dışişleri Bakanı Fidan Kayseri\'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Kayseri Havaalanı'na iniş yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ilk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Kayseri Valiliği'nin şeref defterini imzalayan Bakan Fidan, burada bir süre Vali Çiçek ile görüştü. Ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulunan Fidan'a Büyükkılıç tarafından belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Ziyaretlerde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile ilçe belediye başkanları da hazır bulundu. - KAYSERİ