Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Grvalla-Schwarz'ın daveti üzerine Kosova'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Schwarz'ın daveti üzerine, 6 Eylül tarihinde Kosova'ya resmi bir ziyarette bulunacak.

Görüşmelerde tüm boyutlarıyla Türkiye ve Kosova ilişkileri, bölgesel konular ve FETÖ ile mücadele başta olmak üzere güvenlik meseleleri ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kosova'nın FETÖ ile mücadelede etkin iş birliği yapması, Türk şirketlerinin karşılaştığı bazı sorunların çözüme kavuşturulması ve Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) ilk toplantısının yapılarak, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş ve beklentileri aktarması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile görüşmesi, Kosova Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Prizren ve Mamuşa'yı ziyaret etmesi, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ve Kosova Türkleri ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Türkiye-Kosova ilişkileri

Türkiye, 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanıyan ilk ülkeler arasında yer alıyor. 2023 yılında Türkiye ile Kosova arasındaki ticaret hacmi 723 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Kosova'ya ihracatı 703 milyon dolar, Kosova'nın Türkiye'ye ihracatı ise 20 milyon dolar civarındadır.

Türkiye aynı zamanda yaklaşık 500 milyon avroluk yatırımla Kosova'ya en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Türk şirketlerinin Kosova'daki yatırımları yaklaşık 10 bin Kosova vatandaşına istihdam sağlıyor.

Türkiye, Kosova'nın savunma ve kalkınma yardımları alanlarında da en önemli ortakları arasında bulunmaktadır.

Halen Kosova'da konuşlu olan ve 10 Ekim 2023 tarihinde komutasını 1 yıllığına üstlendiğimiz NATO KFOR kapsamında yaklaşık 400 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu görev yapmaktadır. Türkiye aynı zamanda Kosova Güvenlik Gücü'ne eğitim ve savunma sanayii ürünleri konularında da destek sağlamaktadır. - ANKARA