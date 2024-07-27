Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta Brunei Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta Brunei Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katıldığı Laos'un başkenti Viyentiyan'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Brunei Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüşme gerçekleştirdi. - VİENTİANE
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