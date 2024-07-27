Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na Katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüşme gerçekleştirdi. - VİENTİANE
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