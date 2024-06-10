Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus-Türk İş Adamları Birliği Etkinliğine Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rus- Türk İş adamları Birliği'nin (RTİB) düzenlediği etkinliğe katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Moskova'da Rus-Türk İş adamları Birliği'nin (RTİB) düzenlediği etkinliğe katıldı.
Fidan, Moskova temasları çerçevesinde bugün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Ahıska Türklerinin temsilcileriyle görüşmüştü. - MOSKOVA
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