Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus-Türk İş Adamları Birliği Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus-Türk İş Adamları Birliği Etkinliğine Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Moskova'da Rus-Türk İş Adamları Birliği'nin etkinliğine katıldı. Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Ahıska Türklerinin temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

10.06.2024 17:11
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rus- Türk İş adamları Birliği'nin (RTİB) düzenlediği etkinliğe katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Moskova'da Rus-Türk İş adamları Birliği'nin (RTİB) düzenlediği etkinliğe katıldı.

Fidan, Moskova temasları çerçevesinde bugün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Ahıska Türklerinin temsilcileriyle görüşmüştü. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus-Türk İş Adamları Birliği Etkinliğine Katıldı - Son Dakika

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