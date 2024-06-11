Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da Lavrov ile görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere dün geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, dün başkent Moskova'da temasların ardından BRICS+ Toplantısı'na katılmak üzere Nijniy Novgorod ketine geçti. Dışişleri Bakanı Fidan, Nijniy Novgorod ketinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bugün yapılacak BRICS+ oturumuna katılacak. - NİJNİY NOVGOROD